انطلاق الموتمر الثقافى الأول فى بلقاس.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

انطلاق الموتمر الثقافي الأول في بلقاس، أحد فعاليات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الموافق الخامس من يناير 2024، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

فعاليات أجندة الدستور الثقافية ليوم الجمعة

ففي الخامسة مساء، تنطلق في الساحة الشعبية لمدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، فعاليات الموتمر الثقافي الأول في بلقاس، تحت شعار "الأقاليم: مصر جميلة"، دورة الأديب الكاتب دكتور رضا البهات، برئاسة الكاتب دكتور صلاح شفيع، ويشهد المؤتمر تدشين صالون بلقاس الثقافي.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن مركز الربع الثقافي، بقمره الكائن بشارع المعز، في الخامسة مساء اليوم أيضًا، التجمع الشهري والذي تقيمه وتنظمه جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب، حيث تعقد أمسية اليوم في نحبة وإحيائ ذكري الشاعر بيرم التونسي، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1961.

وعن اللقاء وحفل إحياء ذكرى "التونسي"، قال الكاتب سيد عنبة، مدير عام جمعية محبي الشيخ إمام: "لم يكن الشاعر بيرم التونسي مجرد زجال كما يعرفه أغلب القراء، بل كان قبل ذلك وبعده شاعرًا فصيحًا بليغًا، وفي نماذج شعره الفصيح خير دليل على ذلك، فهو يقول عن بدايات تعلقه بالأدب".

وفي ذات السياق، وفي إطار فعاليات أجندة الدستور الثقافية، يعرض في الرابعة والنصف، بنادي سينما مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقر المكتبة الكائن في شارع العروبة، الفيلم الروائي الطويل the girl in the fog، أو "فتاة في الضباب"، ويعقب الفيلم مناقشة مع الحضور يقدمها ويديرها، ويشارك في مناقشة الفيلم كلا من: الناقد السينمائي دكتور سامح توفيق، والكانب أسامة العرابي.

وفيلم "فتاة في الضباب"، من إنتاج إيطالي عام 2017، ومن إخراج دوناتو كارديتو، وتبلغ مدة عرضه ساعة ونصف، ينتمي لنوعية أفلام الإثارة النفسية والدراما التشويقية الغامضة.

والفيلم من بطولة: النجم البريطاني كريستيان بيل، النجم الفرنسي جان ريتو، توني سيرفيليو، وجريتا سكاتشي.

تدور أحداث الفيلم حول اختفاء الفتى الصغير يدعى فوجيليو موسوليني، وتتصاعد حالة الذعر في البلدة الهادئة، يأتي الضابط الشهير في التحقيقات الجنائية، فيدريكو بيتيني، المُلقب بـ"البروفيسور"، للتحقيق في هذه القضية الغامضة، تكون البلدة على وقع التوتر والشك، حيث يبدأ بيتيني تحليل الأدلة والتحقق من الشهادات والتفتيش في التفاصيل الدقيقة، وتتصاعد الأحداث لتنجلي الحقيقة ولكن بعد فوات الآوان.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تستقبل خشبة مسرح معهد الموسيقي العربية بمقره الكائن بشارع رمسيس، في الثامنة مساء، حفل جديد من حفلات فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو عمر فرحات، وبمشاركة نجوم الفرقة: إبراهيم فاروق، حسام صقر، هبة عادل، طه حسين، وائل سراج، سماح عباس، بلال مختار، محمد عبد الحميد. ويتضمن برنامج الحفل، باقة من أعذب الأعمال الروحية من المدائح النبوية، وقصائد الإنشاد الديني.