القاهرة الإخبارية: شهيد ومصابون بقصف استهدف شقة سكنية بحى الأمل بخان يونس

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن الإعلام الفلسطيني، عن وقوع شهيد ومصابين في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية بحي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهاد 5 مواطنين في قصف سيارة بمخيم النصيرات

وأعلنت الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، عن استشهاد 5 مواطنين في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

هذا وقد أفادت الوزارة أيضًا، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 22438 شهيدا و57614 جريحًا.