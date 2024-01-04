الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: استشهاد 5 مواطنين في قصف للاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت  الصحة الفلسطينية، استشهاد 5 مواطنين في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

هذا وقد أفادت الوزارة أيضًا، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 22438 شهيدا و57614 جريحًا.

شهداء غزة 

كما صرحت بأن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق عائلات خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا.

الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية شهداء غزة جرائم الاحتلال الصهيونى وزارة الصحة الفلسطينية

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