الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مساعد وزير الصحة يتفقد بعض المشروعات فى الإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية في جولة تفقدية لبعض المشروعات بمحافظة الإسكندرية.

بدأت الجولة بزيارة للمعهد الفني الصحي في استقبال الدكتور محمد خفاجي مدير المعهد وبوجود أساتذة من كلية الهندسة للوقوف على الوضع الإنشائي للمبنى والترميم المطلوب من أجل زيادة القدرة الاستيعابية للمعهد؛ لتحقيق هدف المعهد في تخريج المزيد من الطلاب بأعلى مستويات الجودة في التعليم والتدريب النظري والعملي.

كما تم زيارة المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة في استقبال الدكتورة ميرفت السيد مديرة المركز لمتابعة سير أعمال التطوير بالمركز والفترة الزمنية المتبقية للانتهاء من جميع الأعمال.

وتلى ذلك زيارة لمركز أبحاث الأسنان بسموحة في استقبال الدكتور أشرف سليم مدير إدارة الأسنان والدكتورة هالة مديرة المركز لبحث استكمال أعمال التطوير المعطلة كما تم التوصية برفع كفاءة المبنى. 

كما تم المرور على مستشفيات المؤسسة العلاجية: (مستشفى دار الولادة “الماترنيتيه”- المستشفى القبطي- مستشفى أحمد ماهر)، للوقوف على الوضع الإنشائي للمباني وبحث إمكانية التطوير من أجل تحقيق أقصى استفادة للمرضى.

وزارة الصحة للمشروعات القومية محافظة الاسكندرية المركز الأفريقي مركز أبحاث الأسنان

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