الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد بغدادى: سمير سرحان طلبنى مستشارًا للثقافة الجديدة.. ولويس جريس وافق

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

قال الكاتب الصحفي والشاعر محمد بغدادي عندما جاء سمير سرحان من أمريكا في هذ الوقت صدر قرار بتعيين زوجته الكاتبة نهال جاد، مديرًا لتحرير صباح الخير، وتزامن ذلك مع ترقيتي مستشارًا فنيًا لمجلة صباح الخير، وأذكر أننا كنا نطبع من المجلة ما يقرب من ٧٥ ألف نسخة.

أضاف خلال فعالية الاحتفال بالعدد رقم 400 من مجلة الثقافة الجديدة في حضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وهشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: كانت صباح الخير في ذلك الوقت تضم عددا كبيرا من كبار المثقفين وأراد محسن سرحان لمجلة الثقافة الجماهيرية أن تحذو نفس حذو مجلة صباح الخير في توزيعها.

بدء فعاليات مناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة بـ"الأعلى للثقافة"

وتابع بغدادي طلب مني الكاتب سمير سرحان أن نتقابل في حضور علي أبوشادي وسيد عواد، وجلال الجميعى. وأكمل: طلب مني أن أكون مستشار مجلة الثقافة الجماهيرية الفني؛ ولأن القانون يمنع العمل بمجلتين في وقت واحد فقد استأذنت الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس رئيس تحرير صباح الخير في ذلك الوقت، لأن أكون مستشارا فنيا لمجلة الثقافة الجماهيرية وقد وافق وطلب مني طباعة المجلة بمطابع روزاليوسف.

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ولفت بغدادي إلى أن سمير سرحان كان له فضل كبير في تحول العديد من المؤسسات الثقافية إلى كيانات كبرى، ومنها ما قدمه في مهرجان القاهرة الدولي عبر توليه رئاسة الهيئة العامة للكتاب.

وأكد بغدادي أن مجلة الثقافة الجديدة في ذلك الوقت لعبت دورا مهما  في وقت إغلاق عدد من المطبوعات الثقافية والتي منها مجلة الطليعة، لتكون مجلة الثقافة الجديدة مجلة شعبية تعبر عن واقع المشهد الثقافي في مصر.

واختتم: كان المشهد الثقافي يحتاج الى مجلة مثل مجلة الثقافة الجديدة في ذلك الوقت لتسد ذلك الفراغ الذي تركته المطبوعات الثقافية التي أغلقت. 

محمد بغدادي سمير سرحان صباح الخير الثقافة الجديدة الثقافة الجماهيرية لويس جريس

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