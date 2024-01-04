الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خدمات رياضية في  قرية دلهمو بالمنوفية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

مركز شباب بني مر
مركز شباب بني مر ضمن مشروعات حياة كريمة

كانت مراكز الشباب من اهتمامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث عملت على تطوير وإحلال مراكز الشباب داخل القرى النائية الأكثير فقرًا في ربوع مصر، وأدخلت الأجهزة الرياضية الحديثة لها ونظمت الدورات التدريبية للشباب، كل ذلك لخلق جو رياضي خالي من الأمراض بين السكان.

تطوير مراكز الشباب في قرى المنوفية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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مراكز الشباب مسئولة عن تخريج أجيال قوية

كانت مراكز الشباب في قرية دلهمو بالمنوفية تعاني من تهالك شديد، وذلك لانه مُهمل  منذ سنوات طويلة أصبح متهالك ولا يستطع الشباب ممارسة الرياضية بداخله وذلك جعلهم يسلكون الطرق الطويلة فقط لممارسة الرياضة، وتمنوا فقط أن تنتهي تلك الأزمة التى استمرت معهم لسنوات، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بالخير وحققت كل ما يريدو السكان من تطوير وإحلال كامل للمركز.

وقال "أحمد عبد الرافع" يقطن في قرية دلهمو بالمنوفية، إن إنشاء وتطوير مراكز الشباب والأندية فى القرية أمر غاية فى الأهمية، لأنها المسئولة عن تخريج جيل من الشباب يتمتع بصحة جيدة، يكمل  بأن المركز بقريته كان  يحتاج إلى بعض التطوير، وهو ما وضعته مبادرة "حياة كريمة" فى حساباتها، وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتحدث دائمًا عن وطن بلا أمراض، وهو ما يدعمه وجود مراكز الشباب، خاصة أن ممارسة الرياضة أمر مهم جدًا للأصحاء، ولأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب، لافتًا إلى أن المبادرة ستعمل على خلق جيل يلتزم بالتدريبات الرياضية، خاصة أن المركز يدعم الآن معظم الألعاب الرياضية، مثل كرة القدم والسلة والكاراتيه والكونغ فو والجومباز. 

وأضاف أن المبادرة عملت على تطوير جميع الخدمات الموجودة في القرية كما قامت بإنشاء العدد من المشاريع الخدمة في وقت قياسي ، وذلك لينعم السكان بحياة هادئة خالية من القلق والتوتر وبها جميع الخدمات الاساسية، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير والكثير من الخدمات للسكان، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت خدمات كانت بمثابة حلم لسكان قرى الريف.

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