مجيد بودن: كل ما تفعله إسرائيل في فلسطين مخالف للقانون الدولي

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن كل ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مخالف للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يفرض واجبات على كل دولة احتلال ويجب على إسرائيل الالتزام بها.

وأضاف بودن في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن تلك الواجبات تتمثل في ضرورة حماية المواطنين والحفاظ على البنية التحتية، مشيرًا إلى أن عملية الحصار والتجويع ومنع الإمدادات والمساعدات كلها مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.

كما أشار إلى أن ما يحدث من جانب إسرائيل في غزة هو حرب إبادة جماعية للفلسطينيين والقانون الدولي يمنع ذلك وإسرائيل تتحمل مسئولية ذلك.

وتابع: "هناك قضية مطروحة أمام محكمة العدل الدولية ويتم فحصها وبالتالي العملية القضائية الدولية مستمرة"، موضحًا أن ما يحدث الآن في غزة خرق لقوانين الحرب وللقانون الدولي.