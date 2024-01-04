افتتاح المعرض الثاني للفنون البصرية بالجامعة المصرية اليابانية

افتتح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور وليد قنوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، أمس، المعرض الثاني للفنون البصرية، وتستمر الفعاليات حتى يوم 11 يناير الجارى بمقر الجامعة بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية.

وقال الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة، إن تنظيم المعرض الثاني للفنون البصرية بالجامعة المصرية اليابانية، يأتي فى إطار حرص إدارة الجامعة على دعم الفنون الراقية وتنمية الإبداع لدى الطلاب، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعة فى بناء الإنسان، خاصة في الجوانب الثقافية والفنية.

وأضاف أن المعرض يضم 30 لوحة من الأعمال الفنية تتضمن لوحات رسم زيتى وأعمال نحتية، مشيرًا إلى أن المعرض يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين من مدينة برج العرب، وذلك فى إطار دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتعزيز التفاعل الثقافي بين الجامعة والمجتمع المحلي.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم والدكتور عادل السن، مدير مركز الاداب الحرة والثقافة والدكتورة نهى مصطفى، مديرة مركز محمود سعيد للمعارض، ودكتور حسن وصفي، نقيب الفنانيين التشكيليين، والدكتور محمد زيادة من كلية فنون الجميلة بجامعة الإسكندرية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وكانت قد استقبلت الجامعة وفدًا من معهد طوكيو للتكنولوجيا برئاسة الدكتور تاكاشي اساوا الأستاذ بقسم العمارة وهندسة البناء بالمعهد، لدعم البحث العلمى وتبادل الخبرات والدراسات لتأهيل خريجى الجامعة للمنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والاقليمى والدولي، فى إطار حرص ادارة الجامعة على تعزيز التعاون مع الشركاء اليابانيين.

وألقى الدكتور تاكاشي، محاضرة لطلاب برنامج هندسة العمارة المستدامة، حول أنظمة التبريد السلبي للمباني ذات كفاءة الطاقة، ووضح للطلاب أهم الطرق الحديثة في العمارة لتخفيض استهلاك المباني في التبريد وأهم معايير العمارة المستدامة.

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