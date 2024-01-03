وفد من معهد طوكيو للتكنولوجيا يزور الجامعة المصرية اليابانية

استقبلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفدًا من معهد طوكيو للتكنولوجيا برئاسة الدكتور تاكاشي اساوا الأستاذ بقسم العمارة وهندسة البناء بالمعهد، والذى ألقى محاضرة لطلاب برنامج هندسة العمارة المستدامة حول أنظمة التبريد السلبي للمباني ذات كفاءة الطاقة ووضح للطلاب أهم الطرق الحديثة في العمارة لتخفيض استهلاك المباني في التبريد وأهم معايير العمارة المستدامة.

وصرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية، بأن تلك الزيارة تأتي فى إطار حرص ادارة الجامعة على تعزيز التعاون مع الشركاء اليابانيين لدعم البحث العلمى وتبادل الخبرات والدراسات لتأهيل خريجى الجامعة للمنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والاقليمي والدولى.

أوضح الدكتور حاتم محمود مدير برنامج هندسة العمارة المستدامة أن الدكتور تاكاشي تفقد ستوديو من تصميم طلاب العمارة المستدامة بالجامعة المصرية اليابانية، كما تم تنظيم معرض لأعمال الطلاب موضحًا أن الزائر قد ناقش الطلاب في أعمالهم وكيفية تطويرها.

وكان قد قام الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الاكاديمية والتعليم بزيارة 7 جامعات افريقية فى تنزانيا وأوغندا بهدف التعريف بمنح ال TICAD. 8 المقدمة من الجامعة للطلاب بافريقيا وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات البحث العلمى وقبول الطلاب بالدراسات العليا.

أوضح نائب رئيس الجامعة أن خلال تلك الزيارات تم تقديم عروض تعريفية للمنح الدراسية المقدمه من الجامعة المصرية اليابانية للطلاب الافارقة لدعم التنمية فى افريقيا حيث تقدم الجامعة 150 منحة TICAD8 لدراسة الماجستير والدكتوراه للطلاب الأفارقة في تخصصات الهندسة والعلوم الاساسية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن المنح تتضمن مصاريف الدراسة وتكاليف المعيشة وتذاكر السفر.

‏شارك فى الزيارات الدكتور معتز عبد الوهاب مساعد نائب رئيس الجامعة للعلاقات الاقليمية والدولية، وممثل عن مكتب الجايكا.