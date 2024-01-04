الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماذا يحدث إذا زادت درجة حرارة الأرض عن 1.5؟.. استشاري تغيرات مناخية يوضح

الدكتور السيد صبري
الدكتور السيد صبري

قال الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، إن درجات الحرارة في المناطق الباردة في الشتاء مثل شمال أوروبا تكون متفاوتة، مشيرًا إلى أن الانخفاضات خلال العقود الأخيرة تشهد تغيرات مناخية شديدة الجموح.

وأضاف صبري في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": "حتى مع ارتفاع درجات الحرارة في منطقة معينة تكون الحرارة أشد والعكس صحيح".

وتابع: "ليس معنى ارتفاع درجة حرارة الأرض أن نشهد دائمًا ارتفاعًا في درجات الحرارة، من الممكن أن تصل درجات الحرارة إلى -30 في بعض المناطق بسبب التغيرات المناخية".

وأشار إلى أن الفكرة في الزيادة المستمرة في متوسط درجة حرارة الأرض عن ما قبل الثورة الصناعية، متابعًا: "حاليًا درجة حرارة الأرض تقترب من 1.2 درجة مئوية".

وأوضح أنه وفقًا لاتفاقية باريس يجب ألا يزيد الارتفاع في متوسط درجة حرارة الأرض عن 1.5، مؤكدًا أن هذا الهدف صعب المنال ولم يتحقق، مضيفًا: "إذا زادت درجة حرارة الأرض عن 1.5 سنشهد زيادة في تطرف الظروف المناخية، وعدد أيام الحر تزيد وكذلك زيادة في معدلات حدوث الأعاصير والعواصف، وأيضًا زيادة في ارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الجليد".

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