بسبب قطعة أرض.. إصابة ربة منزل وابنها بطلقات نارية بقنا

أًُصيب ربة منزل وابنها، بـ طلقات نارية بسبب قيام نجل عم الأول بإطلاق الأعيرة النارية عليهم بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية بقرية أبومناع شرق بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

البداية بتلقي كان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من النجدة بإصابة شاب ووالدته بطلقات نارية داخل منزلهما في قرية أبومناع شرق مركز دشنا.

كشفت التحريات إصابة الشاب «مجدى.ح» بطلق ناري بالذراع الأيسر، ووالدته «خ.م» بطلق ناري باليد اليمنى وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عم المجنى عليه الاول وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، في قرية أبومناع شرق بمركز دشنا فتم نقلهما إلى مستشفى فاو في دشنا ومنها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.