الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مواشي يروج الهيروين في الإسكندرية

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، تاجر مواشي بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في  المواد المخدرة.

تفاصيل القضية

بداية أحداث القضية المقيدة، برقم 287 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

 نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، بضبط المتهم " م.ل" تاجر مواشي، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا في يده حقيبة قماش، فعملت على ضبطه إلا أن المتهم حاول الهرب، ولكن القوة تمكنت من ضبطه

 وبفض محتويات الحقيبة، عثر بداخلها على “ 10 قطع اسطوانات لمخدر الهيروين، وكذلك 25 لفافة هيروين، وميزان الكتروني ومبلغ مالي، وهاتف محمول”.

 وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد 100 ألف جنيه المصاريف الجنائية المواد المخدرة

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