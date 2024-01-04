محافظ أسيوط: إزالة 6 تعديات على أراض زراعية وبناء مخالف في أبنوب وحي شرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة

وقال المحافظ، إنه جرى إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز أبنوب وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.

وفي هذا الإطار، جرى تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بمركز أبنوب تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، حيث تم إزالة حالة تعدي بالبناء بقرية المعابدة وإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بمسطح 170 متر تقريباً بقرية شقلقيل، خلال حملات بمشاركة نواب رئيس المركز ومسؤولي الوحدات القروية ومسؤولي الإزالات والإشغالات والزراعة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية.

وجرى تنفيذ 4 حالات تعدي بنطاق حي شرق تحت إشراف عبداللطيف فضالة، رئيس الحي، حيث تم إزالة حالتي تعد مباني مخالفة صب قواعد و سملات وأعمدة دور أرضي حارة مسجد الدرويش والأخرى ناحية مستودع البوتاجاز بمنطقة الوليدية بحي شرق، كما تم إزالة سقف الدور الخامس العلوي وسقف الدور الرابع العلوي تقسيم اليوسفي منطقة الحقوقيين بحي شرق، فضلاً عن إزالة سقف الدور الثاني عشر ببرج أول تقسيم البترول بحي شرق.

حملات إزالة التعديات

حملات إزالة التعديات

حملات إزالة التعديات

حملات إزالة التعديات