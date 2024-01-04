الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول جريمة أسرية في 2024.. شاب يطعن والدته في دمياط

ارشيفية
ارشيفية

تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة إجراءاتها في اتهام شاب بقتل والدته في مدينة دمياط، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان مستشفى دمياط العام قد استقبل سيدة في العقد الخامس من العمر، مصابة بطعنة نافذة، بعد قيام نجلها بالتعدي عليها بسبب خلافات مالية.

وقال شهود عيان إن مشادة كلامية نشبت بين شاب ووالدته بسبب خلافات مالية بينهما، فقام بطعنها طعنة نافذة مستخدما آلة حادة، وأضاف شهود العيان أنهم فور وقوع الحادث استدعوا الإسعاف الذي قام بنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الحوادث المحاكم امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق قتل سرقة حكم

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