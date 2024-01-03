الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد زايد لـ"الشاهد": المجتمع المصرى تعرض لتغييرات كبيرة منذ الستينيات

أحمد زايد
أحمد زايد

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه إذا قارنا فترة الستينيات بالفترة الحالية سنجد العديد من التغيرات على المجتمع المصري، متابعًا: "مياه كثيرة جرت في النهر، وهذه المياه كانت متدفقة ومتزاحمة ومتناقضة". 

وأضاف زايد، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الحداثة لم تكن وصلت إلى الريف بشكل كامل على سبيل المثال.

وتابع: "على سبيل المثال القرية كانت بها مدرسة واحدة ابتدائية، كما أن المستشفيات والوحدات الصحية كانت غير متوفرة مثل الآن، والقرى كانت تعاني من الفقر الشديد".

وأشار إلى أن المجتمع الآن شهد تغييرات كثيرة جدًا، ودخلنا في الانفتاح الاقتصادي، وبدأت تظهر الطموحات والناس بدأت تجري على الربح السريع والثورة.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية

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