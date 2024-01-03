طبيب الأهلى يتواصل مع المنتخب للاطلاع على إصابة كوكا

أكد د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم ‏الإفريقية.‏

أوضح أن د.محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏

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رسميًا.. استبعاد أحمد نبيل كوكا من معسكر منتخب مصر لأمم إفريقيا 2023

استبعاد كوكا من منتخب مصر للإصابة

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن استبعاد أحمد نبيل كوكا، لاعب نادي الأهلي من معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

نشر الاتحاد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه على النحو الآتي: “خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار”.

وانطلق، أمس، معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

قائمة منتخب مصر 2024 في كأس الأمم

حراسة المرمى:

محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع:

عمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبدالمنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط:

مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم:

أحمد سيد (زيزو) ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.