انتخاب عزوز رئيسا لمجلس إدارة المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي في "كاردني"

خلال الإجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني "كاردني" والذي عقد يوم الثلاثاء بعمان – المملكة الأردنية الهاشمية تم إنتخاب الدكتور / علاء عزوز – رئيس قطاع الإرشاد الزراعي رئيسا لمجلس إدارة المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني "كاردني" خلال حضوره الإجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

الجدير بالذكر أن المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني "كاردني" يعتبر منظمة حكومية دولية مستقلة تتخذ من الأردن مقرا لها. يتألف مجلس الإدارة من عشر دول أعضاء (الأردن – مصر – سوريا – تونس – العراق – لبنان – اليمن – السودان – موريتانيا – المغرب).

تأسس المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى بمبادرة من الدول الأعضاء برعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO بهدف تطبيق برامج التنمية الريفية من خلال تحديد الإحتياجات المحلية والعمل مع شعوب الشرق الأدنى لإعداد البرامج الملائمة. وانبثق المركز من اجتماع عُقِد في عام 1983 في روما تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبحضور ممثلين ومراقبين من 18 دولة من دول إقليم الشرق الأدنى.

تتمثل رؤية المركز في خدمة إحتياجات الدول الأعضاء في مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالمجتمعات الزراعية في المناطق الريفية من خلال العمل عبر شبكة من المراكز الوطنية في الدول الأعضاء. بهدف تحفيز وتعزيز التعاون الإقليمي ودمج السكان الريفيين في عملية التنمية وتعزيزمشاركتهم في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وتقديم الاستشارات الإرشادية الزراعية والدعم الفني للبحوث التطبيقية الميدانية والأنشطة الاستراتيجية وتعزيز الأفكار والخبرات.

وجدير بالذكر أنه قد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 1985 بشأن الموافقة علي اتفاقية انشاء المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في اقليم الشرق الأدني الموقعة في روما في 28 سبتمبر 1983.