الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نشر "ثقافة السلامة والصحة المهنية" فى المدارس

مبادرة سلامتك تهمنا
مبادرة سلامتك تهمنا

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، قام بها مكتب السلامه والصحة المهنية بالخارجة، وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، بمدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة بمدينة الخارجة  بالوادى الجديد.

مبادرة سلامتك تهمنا 

عقدت الندوة بحضور 71 من الطلاب والعاملين بالمدرسة، تحت عنوان "سلامتك تهمنا " للتوعية بمفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر.

كما تناولت الندوة وكذلك البدء في تنفيذ دورات تدريبية مجانية علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للشباب بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديريةوذلك  بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا ومبادرة (مهنتك مستقبلك) لتدريب الشباب التى أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى لتدريب الشباب من الجنسين فى القرى والنجوع على المهن التى يتطلبها سوق العمل وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة.

دورات تدريبية مجانية 


وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية واجهزتها تاتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من البرامج التدريبية المجانية لهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي، وايضًا تكثيف التوعية والتثقيف فى المنشآت كثيفة العمالة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين والمترددين عليها بأهمية تطبيق إشتراطاتها وضرورة تأمين بيئة العمل ضد حدوث المخاطر.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة تناولت عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلاب بالمدرسة وتأمين بيئة العمل، وأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية.

كما تواصل المديرية متابعة برامج التدريب المهنى المجانية المقدمة للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط  محافظ الوادى الجديد، والدكتورة  حنان مجدى نائب المحافظ..

وزارة العمل مديرية العمل الوادي الجديد ندوة الصحة المهنية

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