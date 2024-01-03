الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من هي أول امرأة مليارديرة في العالم؟ (فيديوجراف)

فرانسواز بيتنكورت
فرانسواز بيتنكورت

أصبحت فرانسواز بيتنكورت أول امرأة مليارديرة في العالم، بعد أن استطاعت أن تجمع ثروة تزيد عن ١٠٠ مليار دولار، لتصبح الأولى التي تصل لهذا الإنجاز التاريخي بحسب تقرير نشرته Bloomberg الأمريكية.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل أكثر عن حياة أول امرأة مليارديرة في العالم.

https://youtube.com/shorts/PPYEuK-0QRI

 

وكانت قد حصلت كايلي جينر على لقب أصغر مليارديرة عصامية في العالم، على صافي ثروة تقدر بـ 600 مليون دولار، انخفاضًا من 620 مليون دولار في عام 2021، وفقًا لمؤشر ثروة جديد لمجلة فوربس.

كما هو الحال مع العديد من أغنى أغنياء العالم، شهدت جينر، 24 عامًا، تقلص صافي ثروتها خلال العام الماضي، مدفوعة بالأزمة الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد -19 وأسواق الأسهم المتقلبة، ومع ذلك فهي لا تزال أصغر شخص في القائمة السنوية للمجلة للنساء العصاميات بترتيب إجمالي 41.

 

فرانسواز بيتنكورت أول امرأة مليارديرة في العالم امرأة مليارديرة فرانسواز مليارديرة كايلي جينر

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