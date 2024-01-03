فوز بتروجت وبترول أسيوط.. وتعادل وادي دجلة مع مكادي في دوري المحترفين

أحكم فريق بتروجت بقيادة السيد عيد قبضته على قمة دوري المحترفين بعد فوزه على الجمهورية شبين بملعبه بهدف دون رد

سجله إسماعيل بامبا في الدقيقة 63 في المباراة التي أدارها الحكم محمود حسين ليرتفع رصيد بتروجت إلى 35 نقطة ويزيد الفارق مع حرس الحدود الذي يحتل المركز الثاني إلى ست نقاط بينما توقف رصيد الجمهورية شبين عند عشر نقاط.

وفي ملعب الأسيوطي سبورت واصل فريقا لافيينا وأبوقير للأسمدة نزيف النقاط وتعادلا بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد إبراهيم الدسوقي ليرتفع رصيد لافيينا إلى 24 نقطة ويرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 17 نقطة .

مكادي يتعادل مع وادي دجلة

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة انتهت مباراة مكادي ووادي دجلة التي أدارها الحكم محمود منصور بالتعادل بدون أهداف ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 26 نقطة ويرتفع رصيد مكادي إلى 13 نقطة .

وفاز فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حامد فهيم ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 26 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة إلى تسع نقاط ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1- 1 وتقدم أحمد رأفت للمقاصة وتعادل محمد عوكل لبترول أسيوط وفي الشوط الثاني سجل المقاصة هدف التقدم للمرة الثانية وعاد بترول أسيوط وتعادل عن طريق أبوبكر فوزي ثم سجل محمود سمكة الهدف الثالث .