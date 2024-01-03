اغتيال "العاروري" قد يدفع لإعادة ترتيب الحدود بين إسرائيل و"حزب الله".. التفاصيل

كشفت دانا أبو شمسية، أن هناك حالة هدوء حذر وسط سيناريوهات مفتوحة حول رد حزب الله على اغتيال “العاروري"، على الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية.

وقالت خلال مداخلة من "الجولان المحتلة"، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هنالك العديد من السيناريوهات التي اقترحتها وفصلتها الصحف الإسرائيلية حول رد "حزب الله" عما فعلته من اغتيال "العاروري".

وتابعت: "قال أحد المحللين العسكريين في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الرد سيكون قوي من حزب الله، لأن إسرائيل أخذت البادرة في جر لبنان وحزب الله إلى حرب جديدة وجبهة قتال أخرى".

وواصلت أبو شمسية: "الرد سيكون من قطاع غزة، وليس من لبنان، على حسب بعض الصحف الإسرائيلية، مؤكدين أن إسرائيل تعي خطورة تلك الخطوة".

وأكدت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن البعض يذهب إلى أن عملية الاغتيال قد تعيد ترتيب الحدود بين إسرائيل وحزب الله، وقد يكون هناك تدخل لأمريكا أو فرنسا، تدفع فيها حزب الله لعدد من الكيلو مترات داخل الحدود اللبنانية.