الصحة الفلسطينية: أكثر من 22 ألف شهيد و57 ألف مصاب منذ بداية الحرب على غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 22313 شهيدا، وإصابة 57296 شخصا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي برج 7 وبرج 1-2 6-10 في أبراج عين جالوت بالنصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.