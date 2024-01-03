الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: أكثر من 22 ألف شهيد و57 ألف مصاب منذ بداية الحرب على غزة

غزة
غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 22313 شهيدا، وإصابة 57296 شخصا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي برج 7 وبرج 1-2 6-10 في أبراج عين جالوت بالنصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

 

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.

غزة قطاع غزة فلسطين الصحة الفلسطينية الحرب

مواد متعلقة

حالة تأهب قصوى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية غداة اغتيال "العارورى".. بث مباشر

"الصحة": لدينا 19 عيادة صحة نفسية للمرأة فى المحافظات

المرحلة الثالثة للحرب على غزة بدأت.. أبرز معالمها وتطوراتها على المستوى الإقليمى

"القاهرة الإخبارية": انسحاب قوات الاحتلال من مخيم عين السلطان

القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة فى غزة

21 ألف شهيد و56 ألف مصاب منذ بدء الحرب على غزة

مدبولى: وضع الأسعار على المنتجات.. وعلى المواطنين الإبلاغ عن مخالفيها

رئيس الوزراء: الحكومة ستراجع أسعار السلع الاستراتيجية شهريًا

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

الرئيس السيسى: يجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس