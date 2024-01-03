الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة شقة سكنية بالتجمع الاول للجنح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت  نيابة القاهرة الجديدة  اليوم المتهمين بسرقة شقة سكنية بمنطقة التجمع لمحكمة الجنح

تلقى قسم شرطة التجمع الأول  بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية - مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

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حجز خادمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل فيلا بالتجمع

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (نقاش له معلومات جنائية- يقيم بمحافظة كفر الشيخ).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات  المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة التجمع الاول امن القاهرة قسم شرطة الشروق معلومات جنائية

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