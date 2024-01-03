هيئة البث الإسرائيلية: منتظرون رد حماس على اغتيال العارورى

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، أن حركة حماس سترد على اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري من جهة لبنان.

إطلاق حماس النار من لبنان

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى أنه بما أن الذين استشهدوا بالأمس في بيروت هم المسئولون عمليًا وبشكل يومي عن إطلاق حماس النار من لبنان، فإن هذا يعني أن حماس ستعد الرد على الاغتيال وهذا قد يستغرق بعض الوقت.

وأوضحت: في إسرائيل يقدرون أنه سيكون هناك رد من حماس من جهة لبنان بكل الأشكال والاحتمالات ردًا على اغتيال الأمس، على الأقل فإنهم سيحاولون.

ونبهت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه صدرت تعليمات لضباط الشرطة في مختلف مديريات الشرطة بزيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات بعد اغتيال العاروري.

وتابعت: التقييم في إسرائيل في الوقت الحالي هو أنه على الرغم من حقيقة أن الهجوم على العاروري كان في قلب الضاحية، فإنهم سيبحثون على الأرجح عن نوع من الرد الأوسط الذي سيظهر إطلاق النار، لكنه لن يؤدي إلى حرب أو حدث واسع النطاق.

وأشارت إلى أنه تجري استعدادات خاصة في نجمة داود الحمراء في جميع أنحاء إسرائيل.

وفي وقت سابق كشف موقع واللا الإخباري العبري، عن مسئول إسرائيلي لم يذكر اسمه إن إسرائيل تستعد لرد انتقامي كبير من قبل حزب الله على اغتيال العاروري، بما في ذلك إطلاق صواريخ بعيدة المدى على أهداف في إسرائيل.

صواريخ من مسيرة إسرائيلية

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين.

فيما نعت حماس في بيان العاروري والقياديَين في كتائب القسام سمير أفندي وعزام أقرع، و4 آخرين من كوادر الحركة.