“باكون ومضحكون” كتاب جديد لـ"محمد حليم" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثًا للكاتب الصحفي محمد حليم، كتاب "باكون ومضحكون" عن دار الرسم بالكلمات للنشر والتوزيع، وذلك على تطبيق القراءة الإلكترونية أبجد، ومن المقرر أن يصدر الكتاب ورقيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يتناول محمد حليم في الكتاب سير الضاحكين الباكين في السينما المصرية، إضافة إلى الأحداث السياسية والتغيرات الاجتماعية التي حدثت في المجتمع وعاصرتها كل شخصية، بما انعكس على الفن من ناحية، وبما غيره الفن من ناحية أخرى، بمعنى أن كل شخصية هي ملخص لتاريخ مصر برمته كسياسة وتحولات مجتمعية في الوقت التي تواجدت فيه، حيث احتفاظها برصيد مجتمعي كبير، كما هي بالضبط في الفن التي قدمته.

يضم الكتاب العديد من الفنانين وهم "زينات صدقي وعبدالفتاح القصري وحسن فايق واستيفان روستي ويونس شلبي وعلي الكسار ووداد حمدي وسعاد حسني وكاميليا وأسمهان وشالوم وإلياس مؤدب وثريا فخري ونجوى سالم ومنير مراد".

محمد حليم؛ كاتب مصري، من مواليد مدينة بنها بالقليوبية.

تخرج في كلية الإعلام قسم الصحافة بجامعة بني سويف عام 2017، وعمل محررًا في العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، منها "الشروق والدستور وفيتو"، وأيضًا ساهم في تحرير العديد من الموضوعات الصحفية بجريدة السياسة الكويتية.

كما صدر له من قبل: كتاب "صانعات البهجة" عن سير مجموعة من أبرز نجمات الدراما والشباك.