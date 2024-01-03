رئيس هيئة الاستثمار: تمكنّا من حل نحو 80% من مشكلات الجهات الاستثمارية (فيديو)

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تحظى بالاستقلالية الكاملة منذ إنشائها، وأنها كانت ترتبط برئاسة مجلس الوزراء مباشرة قبل تأسيس وزارة الاستثمار.

وقال هيبة، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "دي إم سي"، إن الهيئة تتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وأن هناك آلية تنسيقية تتم عبر مجلس الوزراء، وأنه يتم استدعاؤه للمشاركة في الاجتماعات التي تتعلق بالاستثمار.

وأوضح أن الاستثمار في مصر يمر بأزمة نتيجة الأزمة الاقتصادية العامة، ولكن الهيئة تتخذ خطوات للتغلب على هذه الأزمة، وأنها نفذت إجراءات خلال 24 شهرا للتصدي للعديد من التحديات التي نشأت من تراكمات سابقة، بعضها من التسعينيات وبعضها من الألفينات وبعضها من عام 2011، وأن مصر بدأت في حل هذه التشابكات منذ عام 2015.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهتها الهيئة هي الروتين والإجراءات المعقدة التي تعوق تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مصر، وأنه يجب ضمان استمرارية الإجراءات والقوانين، وأنه لا يهم متى صدرت هذه القوانين، سواء في الثمانيات أو التسعينات.

وأضاف أن الهيئة تمكنت من حل نحو 80% من المشكلات التي تقدمت بها الجهات الاستثمارية عن طريق لجان فض المنازعات ومجلس الوزراء، وأن هيئة التنمية الصناعية عرضت نحو 700 قطعة أرض للاستثمار.