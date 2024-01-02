الاغتيال الجبان.. الاحتلال الإسرائيلى يسعى لتنفيذ تهديداته باستهداف قادة حماس فى الخارج

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، تهديداته بملاحقة قادة حماس في الخارج، خلال هذه الفترة، حيث أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة واثنين من قادة القسام في انفجار استهدف مكتبها بمُسيرة في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وكانت إسرائيل أكدت سابقًا، على لسان مسئوليها أن الموساد والشاباك سيطاردان قيادات حركة حماس في الخارج، لتصفيتهم. وفي السياق، يرصد "الدستور" أبرز القادة الإسرائيليين الذين هددوا بملاحقة حماس.

نتنياهو يهدد باستهداف قادة حماس

ففي نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أنه طلب من جهاز الاستخبارات "الموساد" العمل ضد قادة "حماس" في "أي مكان يتواجدون فيه حول العالم".

وزير الدفاع الإسرائيلي

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مؤتمر صحفي، إن قادة الحركة "يعيشون في الوقت الضائع"، مشيرًا إلى أن جهاز "الموساد" سيلاحق قادة حركة حماس في أي مكان في العالم، حسبما أفادت شبكة سي إن إن.

رئيس "الشاباك" يتعهد بملاحقة قادة "حماس"

سابقًا، توعد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية "راديو كان"، قادة حركة "حماس" الفلسطينية في قطر وتركيا ولبنان، بـ"الملاحقة حتى لو استغرق الأمر سنوات"، فيما ردت الحركة بالقول إن "هذه التهديدات لا تخيف أحدًا من قادة حماس".

وقال بار في تسجيل لم يتضح وقت ومكان تسجيله: "لقد حددت الحكومة هدفها المتمثل بالقضاء على حماس، ونحن مصممون على القيام بذلك، وهذه هي عملية ميونيخ الخاصة بنا".

وأضاف رونين بار أنه سيلاحق "كل قادة حماس في كل مكان، في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو لبنان أو تركيا أو قطر"، لافتًا إلى أن ذلك "سيستغرق بضع سنوات"، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن التسجيل.