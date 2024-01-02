الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع فى اللجنة الأولمبية

حطب
حطب

تغيب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف، عن جلسة الاستماع التي حددها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، التي كان مقررًا لها في السابعة مساء اليوم.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس أن اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للائحة، أرسلت خطابا إلي هشام حطب تخطره بموعد جلسة استماع يوم الثلاثاء 2 يناير، كما تم تحديد موعد بديل يوم السبت المقبل 6 يناير الجاري، في حالة تعذر حضوره الجلسة اليوم.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية، أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة لاستماع إلي أقوال هشام حطب في جلسة الاستماع، وردوده على مسألة سحب الثقة منه، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المكونة من 28 اتحادًا أولمبيًا، التي تحددت يوم 13 يناير الجاري، لحسم سحب الثقة منه بشكل نهائي.

ويترأس لجنة الاستماع دكتور، هيثم علي المستشار القانوني للجنه الأولمبية، وعضوية كلا من المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، والنائبة آية مدني عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن اللاعبين وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية، فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات؛ لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.

وعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعها الثاني بتشكيلها الجديد، بقيادة المهندس ياسر إدريس.

حطب هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب اللجنة الأولمبية المصرية

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