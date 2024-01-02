الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" بمطروح ينظم ندوة لجمعية الأسر المنتجة

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

نظمت أمانتا المرأة بالتعاون مع التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار بمطروح، بالتنسيق مع جمعية الأسر المنتجة ندوة عن أهمية الأسر المنتجة، وذلك بمقر الجمعية.  

وقامت كلا من نورا رجب إبراهيم أمين التدريب والتثقيف وأسماء الفقي أمينة المرأة بمركز مطروح وميرفت امين بكر أمينة التدريب والتثقيف بمركز مطروح ورابحة عبدالرحمن عضو لجنة التدريب والتثقيف بالتنسيق مع جمعية الأسر المنتجة بمطروح لتنظيم ندوة، بناء علي تعليمات سلطان أبوالشيخ الزعيري أمين الحزب بمحافظة مطروح، للتعريف بأهمية الأسر المنتجة ودورها في النهوض الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي الأسرة بمطروح.

 

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وكما حثت الندوة علي ضرورة اقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في دعم الاقتصاد من خلال صناعة منتج محلي ينافس بالسوق المصرية.
يأتي ذلك حرصًا من المصريين الأحرار على دعم هذه الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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أمانتا المرأة المصريين الأحرار جمعية الأسر المنتجة التدريب لجنة التدريب

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