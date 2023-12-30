الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يشيد بالمبادرة المصرية لوقف شلال الدماء فى أرض فلسطين

جريدة الدستور

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بـ المبادرة المصرية التي استندت لثلاث مراحل لوقف شلال الدماء في أرض فلسطين؛ مثمنا جهود الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة، وسعيها الدءوب لحل القضية الفلسطينية في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال الحزب، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن مصر تتعامل مع الأزمة الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا ذات الأولوية والاهتمام، ولم تدخر جهدًا على الصعيد الانساني أو السياسي والدبلوماسي لحقن الدماء والحفاظ على حقوق أهالينا في الأراضي المحتلة؛ مع تأكيد القيادة المصرية تعبيرا عن الإرادة الشعبية بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية نهائيا ولا مجال لتهجير أبناء فلسطين من بلادهم ولن يترك المجال لمخطط التوطين في سيناء المصرية.

 مصر دومًا وأبدًا تسعى لإرساء دعائم السلام

وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن مصر دومًا وأبدًا تسعى لإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، سباقة في احتواء الأزمات والتخفيف من حده الأحداث وفق مساعي دبلوماسية رئاسية وسياسية رائدة ومشهود لها من الجميع.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار، أن القيادة المصرية تدفع نحو مسار تسوية عادلة تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهذا حق أصيل للأشقاء لا مجال للتنازل أو التخلي عنه مهما كانت الظروف.

وأشار إلى أن مبادرة مصر مبنية على رؤية إنسانية صادقة ونتاج مشاورات مع عدة أطراف والهدف منها في المراحل الثلاث المتتالية وقف إطلاق النار الذي حصد مئات الأبرياء، وبمجرد ورود ردًا رسميًا علي المبادرة ستدخل حيز التنفيذ برؤية شاملة.

وتابع أن مصر منذ تصاعد الأزمة في قطاع غزة في أكتوبر الماضي ولم تؤول جهدا لدعم الأشقاء وعملت على حشد الرأي العام الدولي ووضعت الجميع أمام مسئولياته ونجحت في مبادرة صفقة تبادل الأسرى وتنفيذ هدنة مؤقتة، وتهدف من خلال تحركات مكثفة لحقن الدماء وتحقيق الاستقرار الشامل للمنطقة وهو نهج الدولة المصرية وغايتها الأساسية.

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