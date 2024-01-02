النقل: تذاكر المترو لم تُحرك منذ 2019 ولا بد من تعويض مصاريف التشغيل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تذاكر المترو المعمول بها قبل يومين من 2019 لم يتم تحريكها، لافتًا إلى أنه يجب المقارنة بين المرتبات وقتها والآن وسعر الدولار، كما أن هناك أشياء كثيرة تغيرت.

أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هيئة الأنفاق والسكك الحديد هيئات اقتصادية أي تصرف على نفسها من إيرادها سواء من قيمة القطارات أو الإنشاءات أو الأصول أو مصاريف التشغيل من كهرباء وقطع غيار لا بد أن تحقق مصاريف تشغيلنا.

الدولة تدعم الموظفين والطلبة وذوي الهمم وأسر الشهداء

وأكد أن مصاريف التشغيل لا بد من تعويضها ونأخذ دعمًا من الدولة للموظفين وللطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك امتيازات أسر الشهداء والمصابين حتى لو استطعنا تحقيق مصاريف تشغيلنا.