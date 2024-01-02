الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة": 350 مليار جنيه تم صرفها على مشروعات المرحلة الأولى

برنامج الحياة اليوم
برنامج الحياة اليوم

قالت د.مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة إن المبادرة كانت بمثابة حلم لتغير حياة الإنسان وإعطاء نفس الفرص من أجل العيش بحياة كريمة.

أضافت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن القيادة السياسية متفتحة بشكل كبير لأحلام الشباب، وتمكين الكوادر في الدولة المصرية.

ونوهت فخري إلى أن مبادرة حياة كريمة تحيط بها الامم المتحدة، مضيفة ان مصر وضعت القري والنجوع على خطة التنمية، وهذا لم نجده في أي دولة أخري.

أشارت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة أن 350 مليار جنية تم صرفها على عدد من المشروعات في المرحلة الأولى من إنارة منازل، إنشاء مدارس، رفع قدرة المنشأت الحيوية بالقري، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية.

المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة حياة كريمه الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة الدكتورة مروة فخري الحياة اليوم فضائية الحياة

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