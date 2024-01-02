الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر موقف إحلال وتجديد ديوان عام المحافظة في دمياط

اجتماع محافظة دمياط
اجتماع محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلي الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع وأعضاء لجنة الإشراف على المشروع.

 

واطلعت المحافظ، على نسب التنفيذ للمشروع علاوة على ما تم تنفيذه بأعمال رصف وتطوير طريق الكورنيش بدايةً من البنك الأهلى حتى نقابة المهندسين، وخطة المرحلة المقبلة لاستكمال تلك الأعمال وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة خطة تنسيق الموقع المحيط بالمبنى وفقًا لدراسات محددة وكذلك تخصيص ساحة لانتظار السيارات بما يتوافق مع المخطط المرورى بالمنطقة.

 

وفى سياق متصل، تابعت المحافظ، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة والتشطيبات الداخلية بأقسامه ومناقشة خطة تأثيث وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، وأيضًا الرؤى المستقبلية وبما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان  وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض، سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والعمل بالتوازى بجميع محاور المشروع والدفع بعجلة العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.

 

 

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