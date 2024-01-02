القاهرة تحصد المركز الثاني في مسابقة "المشروع الوطني للقراءة"

حصدت القاهرة المركز الثاني جمهورى فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة (الطالب المثقف) في الموسم الثالث.

وشهد أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، اليوم، مسابقة المشروع الوطنى للقراءة (الطالب المثقف) الموسم الثالث، والتى أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور وإشراف الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، الدكتورة أميرة محمد نجيب موجه عام المكتبات بالقاهرة، ولفيف من قيادات المديرية.



ويساهم المشروع الوطنى للقراءة إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر وينتج وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أجندة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالمى والبحث العلمى والثقافة والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة ورؤية الازهر الشريف.

ويرتكز المشروع الوطنى للقراءة على أربعة أبعاد وهم الطالب المثقف، والبعد الثانى القارئ الماسى، والبعد الثالث المعلم المثقف، والبعد الرابع المؤسسة التنويرية.

ومن أهداف المشروع الوطنى للقراءة

تنمية الوعى بأهمية القراءة لدى المجتمع المصرى لتحقيق المشهد الثقافى وتمكين الأجيال من مفاتيح الإبتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة وتعزيز الحس الوطنى والشعور بالانتماء.

وتمت التصفيات على مستوى المديرية وجاءت كالآتي:-

الطالب جاسر إبراهيم

مدرسة النور الخاصة للغات

إدارة البساتين التعليمية

المعلم المثقف

الأستاذ/ عماد حمدى

مدرس لغة عربية إدارة النزهة التعليمية

الأستاذ/ محمد مسعود

إدارة الساحل التعليمية

من المؤسسة التنويرية مدرسة زهور الياسمين

إدارة البساتين

الفائزون

وفى نهاية الحفل أسفرت النتائج النهائية عن فوز:_

الطالب: جاسر إبراهيم

إدارة البساتين التعليمية

المركز الثاني جمهورى

( الطالب المثقف)

مدرسة زهور الياسمين

إدارة البساتين

المركز الخامس جمهورى

_ الأستاذ عماد حمدى

إدارة النزهة التعليمية

المركز السادس جمهورى

(المعلم المثقف)



محمد مسعود

إدارة الساحل التعليمية

المركز التاسع جمهورى

(المعلم المثقف)

القاهرة تحصد المركز الثاني في المسابقة الوطنية للقراءة

القاهرة تحصد المركز الثاني في المسابقة الوطنية للقراءة

القاهرة تحصد المركز الثاني في المسابقة الوطنية للقراءة

القاهرة تحصد المركز الثاني في المسابقة الوطنية للقراءة

القاهرة تحصد المركز الثاني في المسابقة الوطنية للقراءة