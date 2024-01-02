خبير اقتصادي توضح كيفية زيادة إيرادات الشركات التابعة لقطاع الأعمال

قالت الدكتورة شيماء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إنه كي تنجح الشركات التابعة لقطاع الأعمال في زيادة إيراداتها في مصر فإنه يجب اتباع عدة استراتيجيات وتبني عدة مبادئ تسويقية وتنفيذية.

وأضافت فرغلي في تصريح لـ"الدستور" أنه يجب أن تكون الشركات قادرة على فهم احتياجات السوق المصري وتوجيه منتجاتها وخدماتها وفقًا لهذه الاحتياجات، من خلال إجراء بحوث السوق المستمرة واستخدام البيانات والتحليلات لتحديد الفرص والتحديات، بالإضافة إلى أنه يجب أن تبني استراتيجيات تسويقية فعالة مصممة خصيصًا للسوق المصري، بما في ذلك استخدام وسائل الإعلان والترويج المناسبة للوصول إلى الجمهور المستهدف.

وأوضحت أنه يمكن أن تساهم الابتكارات المستمرة وتطوير المنتجات في زيادة إيرادات الشركات والتي تعتمد أيضا على إدارة مالية فعالة وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية وتحسين عمليات الإنتاج والتوزيع.

كما أوضحت أنه من المهم أيضًا توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات النمو السريع في مصر، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والتوسع في الأسواق الجديدة داخل مصر وخارجها.

وأشارت إلى أنه علاوة على ذلك، يجب أن تولي الشركات اهتمامًا كبيرًا لتطوير الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها وتعزيز الابتكار والإبداع داخل المؤسسة، وأن تكون قادرة على التكيف مع التغيرات في بيئة الأعمال والتحديات الاقتصادية والسياسية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة للحفاظ على استدامة النمو وزيادة الإيرادات.