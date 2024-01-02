السجن 10 سنوات لعامل أصاب مواطن بعاهة في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء عامل متهم، بإصابة مواطن عاهة مستديمة في مركز المنشأة بالسجن 10 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم، وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

عقب التحري تم تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه.

وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.