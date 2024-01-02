الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لعامل أصاب مواطن بعاهة في سوهاج

محاكمة
محاكمة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء عامل متهم، بإصابة مواطن عاهة مستديمة في مركز المنشأة بالسجن 10 سنوات.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم، وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

عقب التحري تم تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه.

 وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

حكمة جنايات سوهاج إصابة مواطن عاهة مركز المنشأة السجن 10 سنوات المستشار حمدى عبد العزيز الأجهزة الأمنية بسوهاج

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