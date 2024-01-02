الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة مطروح: أعمال التصحيح الإلكترونى تتم بالتوازى مع الامتحانات

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح خلال تفقد سير امتحانات الفصل الدرسي الأول

تفقد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات التربية النوعية والآثار واللغات والتربية للطفولة المبكرة، يرافقه الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأشاد الدكتور مصطفى النجار بالجهود المبذولة من العمداء، وانتظام وحضور رؤساء اللجان والملاحظين، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح الإلكتروني تتم بالتوازي مع الامتحانات، وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقًا للمواعيد المقررة لها.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الامتحانية، وتوفير كل سُبل الراحة للطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع دوام التفوق والنجاح.

رئيس جامعة مطروح خلال تفقد سير امتحانات الفصل الدرسي الأول
رئيس جامعة مطروح خلال تفقد سير امتحانات الفصل الدرسي الأول
رئيس جامعة مطروح خلال تفقد سير امتحانات الفصل الدرسي الأول
رئيس جامعة مطروح خلال تفقد سير امتحانات الفصل الدرسي الأول
رئيس جامعة مطروح خلال تفقد سير امتحانات الفصل الدرسي الأول
رئيس جامعة مطروح خلال تفقد سير امتحانات الفصل الدرسي الأول
رئيس جامعة مطروح خلال تفقد سير امتحانات الفصل الدرسي الأول
رئيس جامعة مطروح خلال تفقد سير امتحانات الفصل الدرسي الأول
رئيس جامعة مطروح امتحانات الفصل الدراسي الأول التربية النوعية التربية للطفولة المبكرة كلية الأثار مطروح

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