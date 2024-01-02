الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

البنك الدولي: قروض مقدمة لجنوب آسيا بقيمة 10.1 مليار دولار خلال 2023

البنك الدولي
البنك الدولي

قال البنك الدولي، إنه وافق على تقديم قروض بقيمة 10.1 مليار دولار لمنطقة جنوب آسيا بغرض تمويل 37 عملية، تشمل 4.3 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و5.8 مليارات دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية، كما ساند 61 خدمة استشارية ومنتجًا تحليليًا إلى ثمانية بلدان.

 

وقدمت هذه المنتجات المشورة الفنية بشأن قضايا مثل إدارة الديون والحوكمة، وخلق فرص العمل والحماية الاجتماعية، وتلوث الهواء، والقدرة على تحمل تغير المناخ في جميع أنحاء المنطقة، تركز على قدرة رأس المال البشري على الصمود للحد من الآثار المؤلمة للأزمات؛ والقدرة على تحمل تغير المناخ والكوارث الطبيعية وقدرة الاقتصاد والأسواق والمجتمع على الصمود بحيث تكون التنمية شاملة ومستدامة.

 

وتوقع البنك الدولي في تقريره السنوي، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في جنوب آسيا بنسبة 5.6% في عام 2023 وأن يظل معتدلًا عند 5.9% في عام 2024، بعد تحقيق تعافٍ أولي بعد الجائحة بلغ 8.2% في عام 2021، وقد ضعفت آفاق النمو في المنطقة بسبب تشديد الأوضاع المالية، حيث أسهمت محدودية الحيز المتاح في المالية العامة واستنزاف الاحتياطيات في مخاطر التطورات السلبية الكبيرة في معظم البلدان.

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 ومن المتوقع أن يزداد انخفاض معدلات الفقر تماشيًا مع النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد من يعيشون على أقل من 3.20 دولارات للفرد في اليوم في جميع أنحاء المنطقة 754 مليون شخص في عام 2023، وهو أقل من تقديرات عام 2019.

 

 وتعد منطقة جنوب آسيا معرضة بشدة لآثار تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية. وعلى مدى العقدين الماضيين، أثرت الكوارث المرتبطة بالمناخ على 750 مليون شخص أي أكثر من نصف سكان المنطقة. ويؤدي ارتفاع عدم المساواة إلى تفاقم هذه الآثار، حيث تتحمل الفئات الفقيرة والمهمشة والأكثر احتياجًا العبء الأكبر لهذه الكوارث ولا تتوفر لديهم سوى موارد محدودة لمساعدتهم على التعافي.

البنك الدولي جنوب آسيا آسيا ارتباطات البنك الدولي المؤسسة الدولية للتنمية

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