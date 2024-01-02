الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤسسة الأهلي المجتمعية تكثف جهودها لإنشاء مراكز للتنمية في محافظات مصر

اجتماع مؤسسة الأهلي
اجتماع مؤسسة الأهلي

تكثف مؤسسة النادي  الأهلي للتنمية المجتمعية، جهودها لإنشاء مراكز تنمية مجتمعية متكاملة بأنحاء الجمهورية، خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا.

وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في تخفيف العبء عن العديد من فئات المجتمع في كافة مناحي الحياة، وأن يكون لهذه الفئات نصيب من الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية من خلال مراكز التنمية وكذلك "القادرون باختلاف". 

 مشاركة مجتمعية لخدمة أبناء الوطن في ربوع مصر

وجاء موقف مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية انطلاقًا من الدور الوطني للنادي الأهلي تجاه بلاده، ورغبة في المشاركة المجتمعية لخدمة أبناء الوطن في ربوع مصر، واتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهد في هذا الإطار، جاءت هذه المبادرة تقديرًا للمسئولية المجتمعية والمساهمة في الصالح العام وتوفير خيارات متعددة أمام الأفراد في شتى المجالات، بما يسهم في وحدة الصف والتقارب والتلاحم بين أبناء الوطن.

 كما جاءت أيضًا في إطار تفعيل شعار مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية "الأهلي للجميع" من خلال هذا الدور التنموي، والمساعدة بكل ما يخدم المصلحة العليا لأفراد المجتمع.

الأهلي يشكر دولة الإمارات الشقيقة.. ويشيد بجهود مجلس أبو ظبي الرياضي

في سياق آخر، كان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي قد وجه الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة الأهلي من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد، وأشاد رئيس النادي بما نالته بعثة الأهلي من اهتمام وتقدير كبير.

 وخص بالشكر مجلس أبو ظبي الرياضي وقياداته الموقرة التي بذلت جهدًا كبيرًا وقدمت نموذجًا رائعًا في احترافية التنظيم والتعاون الراقي مع الفرق المشاركة. وعبروا بكل صدق عن عمق الروابط المصرية الإماراتية وخرجت البطولة بشكل أكثر من رائع.

 وقال “الخطيب” إن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على الملاعب الإماراتية أمر يسعد كافة المصريين، ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما علاقات راسخة على مدار التاريخ.

محمد الخطيب مجلس إدارة الأهلى المتجتمع مؤسسة الأهلي الاهلى

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