توجيهات رئاسية بتطهيرها.. كل ما لا تعرفه عن بحيرة البرلس فى بكفر الشيخ

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس الاثنين؛ لمتابعة إجراءات تطهير وتكريك بحيرة البرلس، في إطار مشروع تطوير البحيرات المصرية.

"الدستور" تستعرض أبرز المعلومات عن بحيرة البرلس، تزامنًا مع إطلاق عملية تطهيرها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي:

-هي ثانى أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة حيث تبلغ حوالي 460 كم²، وتقع في محافظة كفر الشيخ.

-يسود بحيرة البرلس عددا من البيئات أهمها المستنقعات الملحية والقصبية والسهول الرملية، وعلى سواحل البحيرة توجد الكثبان الرملية المرتفعة، ولكل من تلك البيئات خصائص خاصة بالتربة المكونة لها، وينعكس ذلك على أهمية تلك البيئات من حيث كونها مكانًا طبيعيًا لما يقرب من 135 نوعًا نباتيًا بريًا ومائيًا.

-البيئات الرطبة لها دور كبير في استقبال الطيور البرية المهاجرة، في بحيرة البرلس، وقد أعلنت البحيرة المائية كمحمية طبيعية عام 1998.

-تقع بحيرة البرلس الطبيعية شمال شرق فرع رشيد، وتتعدد بها مصادر التنوع البيولوجى، وتحتوى على بيئة المستنقعات الملحية، وكثير من الأنواع النباتية البرية: علفية، وطبية، وألياف.

-تهدف المحمية إلى صون التنوع البيولوجى ببحيرة البرلس، ورصد المتغيرات البيئية فى البحيرة، وحماية المناطق الرطبة بها، وإعادة توطين الأنواع التى انقرضت نتيجة الأنشطة البشرية، ورصد المتغيرات البيئية، ونشر الوعى البيئى بين زوار المحمية وتشجيع السياحة البيئية وإجراء البحوث العلمية وصون الموارد الطبيعية خاصة التى لها عائد اقتصادى.

- أُعْلِنَت محمية طبيعية عام 1998،وتغطى مياهها 420 كيلو متر مربع، ومهيأة لاستقبال الطيور البرية المهاجرة.

اجتماع رئيس الوزراء

جدير بالذكر أنَّ الاجتماع عُقد بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومحمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ومختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.