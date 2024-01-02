سامح شكرى يستقبل وفدًا من مجلسى النواب والشيوخ الأمريكى.. غدًا

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأربعاء، وفدًا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، برئاسة السيناتور "جوني إرنست".

وسيعقد وزير الخارجية والوفد الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب جلسة مباحثات في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وتتطرق المباحثات إلى العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا، واهتمام الجانبين بتقويتها في العديد من مجالات التعاون.

وتشمل المباحثات أيضًا تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعيشها الفلسطينيون جراء تلك الحرب.

وتتضمن المناقشات التشديد على الرفض القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، سواء كان قسريًا أو طوعيًا.