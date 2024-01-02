الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكرى يستقبل وفدًا من مجلسى النواب والشيوخ الأمريكى.. غدًا

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأربعاء، وفدًا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، برئاسة السيناتور "جوني إرنست".

وسيعقد وزير الخارجية والوفد الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب جلسة مباحثات في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وتتطرق المباحثات إلى العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا، واهتمام الجانبين بتقويتها في العديد من مجالات التعاون.

وتشمل المباحثات أيضًا تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعيشها الفلسطينيون جراء تلك الحرب.

وتتضمن المناقشات التشديد على الرفض القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، سواء كان قسريًا أو طوعيًا.

سامح شكري وزير الخارجية مجلسي الشيوخ والنواب جوني إرنست مصر الحرب الإسرائيلية غزة

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