الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وردوا زيوت بدون ضمانات ومستندات.. تأديب موظفين سابقين بشركة بترول للإضرار بالعمل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا، بتعديل حكم ضد موظفة سابقة تعمل مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة  التابعة لإحدي شركات البترول، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي.

وتضمن تعديل الحكم أن يكون مجازاتها بغرامة تعادل نصف أجرها الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها؛ لاتهامها بالإضرار المالي بجهة عملها، وأيدت المحكمة باقي الأحكام الصادرة ضد 3 موظفين، لاتهامهم بالأضرار بجهة عملهم.

جاء منطوق الحكم ضد مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول سابقا، بعقوبة اللوم، وأيدته المحكمة، أما الموظف الثالث كان مجازاته بخصم شهر من راتبه، والرابع، تم وقفه عن العمل لمدة ٦ أشهر، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة ضدهم.

المتهمون لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة 

ونسبت النيابة الإدارية للمتهمين أنهم خلال 20 يومًا لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ما أدى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها.

وتبين أن الأول وافق الأول على توريد منتج زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري،  دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة وإعفاؤها من ذلك،  مما ترتب عليه صرف منتجات بترولية لمفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري بلغت قيمتها 5217.956.52 جنيها حال كونه ليس من العاملين بالهيئة ومما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ لصالح شركة مصر للبترول. 

كما وافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانا لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة، في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي وبالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة. 

المحكمة الإدارية العليا خدمة العمليات والتسويق شركة مصر للبترول

مواد متعلقة

نائب محافظ القاهرة يعقد اجتماعا لتشديد الحملات الرقابية بالأسواق

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

"راح ياخد هدايا الخطوبة رجع جثة".. تفاصيل مقتل عريس مغاغة

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء