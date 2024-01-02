بدء التحقيق فى واقعة اشتعال النيران بإحدى طائرات الخطوط اليابانية بمطار هانيدا

شرعت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية في التحقيق بشأن واقعة اشتعال النيران في إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية اليابانية، بمطار هانيدا الدولي، في العاصمة طوكيو.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن إدارة الإطفاء في طوكيو قولها: "إن الحريق ربما يكون ناجمًا عن اصطدام بين الطائرة وطائرة لخفر السواحل الياباني".

وحسب صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، اليوم الثلاثاء، لم يتضح حتى الآن إن كان هناك حالات إصابة أو وفيات.

فقدان 5 أشخاص جراء تصادم الطائرتين

من جانبها، أعلنت سلطات خفر السواحل اليابانية، اليوم، عن فقدان 5 أشخاص جراء تصادم الطائرتين بأحد مدرجات الهبوط بمطار هانيدا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن طائرة كانت تحمل مساعدات للمناطق التي ضربها الزلزال اصطدمت بطائرة ركاب في المطار ما تسبب في حريق ضخم، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة المساعدات فيما لا يزال خمسة في عداد المفقودين.

وتابعت الشبكة أنه تم إجلاء كافة الأفراد من طائرة الركاب، والبالغ عددهم 367 راكًبا و12 فرد طاقم، بسلام إثر الحادث.

وكانت السلطات اليابانية قد دعت، أمس الإثنين، السكان في المناطق الساحلية إلى إخلاء منازلهم والتوجه للمناطق المرتفعة بعد أن ضرب زلزال مدمر بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر وسط اليابان، وتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عالية بلغ ارتفاعها أكثر من متر.

وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية في البداية من حدوث موجات تسونامي عالية للغاية قد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، إلا أنها عدلت من هذا التحذير لاحقا، لتقول إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي ولكن بارتفاع قد لا يتجاوز 3 أمتار.