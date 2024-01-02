الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء التحقيق فى واقعة اشتعال النيران بإحدى طائرات الخطوط اليابانية بمطار هانيدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شرعت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية في التحقيق بشأن واقعة اشتعال النيران في إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية اليابانية، بمطار هانيدا الدولي، في العاصمة طوكيو.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن إدارة الإطفاء في طوكيو قولها: "إن الحريق ربما يكون ناجمًا عن اصطدام بين الطائرة وطائرة لخفر السواحل الياباني".

وحسب صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، اليوم الثلاثاء، لم يتضح حتى الآن إن كان هناك حالات إصابة أو وفيات.

الخطوط اليابانية: إجلاء ما يقرب من 400 شخص على متن الطائرة المشتعلة

 

txt

وفاة أربعة فى مقاطعة إيشيكاوا اليابانية جراء الزلزال

فقدان 5 أشخاص جراء تصادم الطائرتين 

من جانبها، أعلنت سلطات خفر السواحل اليابانية، اليوم، عن فقدان 5 أشخاص جراء تصادم الطائرتين بأحد مدرجات الهبوط بمطار هانيدا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن طائرة كانت تحمل مساعدات للمناطق التي ضربها الزلزال اصطدمت بطائرة ركاب في المطار ما تسبب في حريق ضخم، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة المساعدات فيما لا يزال خمسة في عداد المفقودين.

وتابعت الشبكة أنه تم إجلاء كافة الأفراد من طائرة الركاب، والبالغ عددهم 367 راكًبا و12 فرد طاقم، بسلام إثر الحادث.

وكانت السلطات اليابانية قد دعت، أمس الإثنين، السكان في المناطق الساحلية إلى إخلاء منازلهم والتوجه للمناطق المرتفعة بعد أن ضرب زلزال مدمر بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر وسط اليابان، وتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عالية بلغ ارتفاعها أكثر من متر.

وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية في البداية من حدوث موجات تسونامي عالية للغاية قد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، إلا أنها عدلت من هذا التحذير لاحقا، لتقول إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي ولكن بارتفاع قد لا يتجاوز 3 أمتار.

اشتعال النيران بإحدى طائرات الخطوط اليابانية مطار هانيدا السواحل اليابانية اليابانية

مواد متعلقة

الخطوط اليابانية: إجلاء ما يقرب من 400 شخص على متن الطائرة المشتعلة

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

"راح ياخد هدايا الخطوبة رجع جثة".. تفاصيل مقتل عريس مغاغة

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء