"غرفة الملابس" تنظم دورة تدريبية لتحليل المعلومات للتصدير الدولي ببورسعيد

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع جمعية مستثمرين بورسعيد دورة تدريبية بعنوان " تحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية" بمقر الهيئة العامة للاستثمار بورسعيد، حيث تناولت الدورة التدريبية أهمية التعرف على أحدث التطورات في النظام التجاري العالمي واللوائح والقوانين المنظمة للتصدير، ومهارات التصدير وفتح أسواق جديدة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، وبحضور شركات وأصحاب مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات بمحافظة بورسعيد وممثلي المنشآت الصناعية في ذلك القطاع المهم.

وأشار الدكتور خالد دياب، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ببورسعيد، على أهمية التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي مما ينعكس إيجابيًا على تحقيق التنمية المستدامة لصادرات قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.

وأكد المهندس مجدي كمال، مدير عام جمعية مستثمرين بورسعيد على أهمية التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية وجمعية مستثمري بورسعيد والذي يسهم في تنمية المهارات للمنشآت الصناعية في مجالات التسويق وتنشيط المبيعات واستراتيجيات التنافس في الأسواق الدولية وتوفير كافة متطلبات التدريب وتأهيل العمالة لتنمية القطاع وأهمية التواصل الدائم والمستمر للمنشآت الصناعية لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس ادارة الغرفة والعاملين بها على مجهوداتهم المتميزة والمستمرة في دعم هذا الجزء المهم من الصناعة.