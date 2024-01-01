الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. "إسكان النواب" تناقش طلبات إحاطة حول تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحى

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة بشأن مشروعات الصرف الصحى وتشغيل الشبكات.

وتقدمت ميرفت عازر نصر الله، بطلب إحاطة حول التباطؤ في إجراءات تخصيص قطعة أرض تحت ولاية وزارة الري التي وافقت على الترخيص، لإنشاء محطة رفع صرف صحي– قرية كفر بهيدة- محافظة الدقهلية، وتأخر الأعمال بالكوبري الجاري إنشاؤه بمدينة ميت غمر، وكذلك عدم رصف شارعي العاشر من رمضان و26 يوليو اللذين يربط الكوبري بينهما بالمدخل الرئيسي بالمدينة– محافظة الدقهلية.

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وكذلك طلبات الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه، حول عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بعزبة العرب، بمدينة الكردي، التابعة لمركز منية النصر وكذلك عدم تطوير محطات الرفع بالمدينة- محافظة الدقهلية، وكذلك سوء شبكات الصرف الصحي بمدينة الكردي- محافظة الدقهلية، وعدم تشغيل محطات رافع الوصيف والبكري بمنطقة ميت سلسيل- محافظة الدقهلية، وعدم إنشاء بيارة الصرف الصحي بقرية المسيري- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية، وعدم تشغيل محطات رافع الوصيف والبكري، وكذلك عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمدينة ميت سلسيل- محافظة الدقهلية.

وتناقش اللجنة أيضًا، طلبات الإحاطة حول عدم توفير مبنى لخدمة المواطنين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنى عبيد- محافظة الدقهلية، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة المنشأة- محافظة سوهاج، وعدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة نجع أبوعبيدة- مركز البلينا- محافظة سوهاج، وعدم وجود خدمة الصرف الصحي بمجلس قروي الصوامعة غرب مركز طهطا- محافظة سوهاج.

لجنة الإسكان مجلس النواب طلبات الإحاطة الصرف الصحي الشبكات

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