أسامة كمال: العالم يعانى من انفصام "الفرحة والحزن" فى استقبال 2024

قال الإعلامي أسامة كمال إن العالم يعاني من انفصام بين الفرحة والحزن في استقبال العام الجديد، لافتًا إلى أن العام الماضي كان مليئًا بالمشاكل والأزمات التي لم نجد لها حلولًا جذرية.

أضاف كمال، خلال تقديم برنامجه "مساء DMC" على قناة "دي أم سي"، أن العالم يحتاج إلى تغيير في التصرفات والأفكار للتخلص من الألم والمعاناة، وليس فقط إلى دواء يخفف منها مؤقتًا.

ونقل كمال مشاهد متناقضة لاستقبال العام الجديد في مختلف دول العالم، حيث بعضها احتفل بالألعاب النارية والموسيقى والرقص، وبعضها الآخر شهد مجازر وقصفًا ودمارًا، وقال إن هذا يظهر حالة الانفصام العالمي في صورة بـ40 ثانية.

وأكد أنه لا يعارض الاحتفال بالعام الجديد، ولكنه يرفض نسيان الشعوب المظلومة والقضايا العادلة، وطالب بضرورة العمل على تحقيق السلام والعدالة والمساواة للجميع.