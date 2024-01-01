الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: 24.6 ألف وظيفة وفرها مشروع "جمعيتى" للشباب بالمحافظات

جمعيتي
جمعيتي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من أعمال المرحلة الرابعة من تطوير مكاتب التموين والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة 8214 منفذا جديدا تم افتتاحها حتى عام 2023، توفر عدد 24642 فرصة عمل، منها عدد 497 منفذا جديدا خلال 2023.

والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

 

كان قال أحمد كمال، مدير مشروع جمعيتي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم رفع تقرير موسع لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، يجري خلال الفترة المقبلة الانتهاء من فحص كل الطلبات المقدمة بالمرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع.

واشار إلى أن المشروع يوفر حتى الآن 24000 وظيفة، ولفت إلى أن الوزارة تشارك ضمن مبادرة «حياة كريمة» بـ330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل في 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأصدر الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، قرارًا لمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة (العامة- المصرية) يتيح لمن يرغب من البدالين التموينيين بالتحويل والانضمام لمشروع جمعيتي، تنفيذًا لتعليمات الوزير.

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"التموين": غلق باب التقدم لمشروع جمعيتى اليوم

وأضاف أنه جار حاليًا مراجعة وفحص طلبات المرحلة الخامسة، حيث تم التوجيه لمديري المديريات بفحص الطلبات المقدمة ومراجعة تقديم أصحابها المستندات المطلوبة وحال استيفاء شروط التقدم يتم إجراء المعاينة المبدئية، وبعد ذلك تتم مراجعة استيفاء المنفذ الشروط، خاصة شرط المسافة والمتوسط ورخصة المنفذ ورخصة المبني أو العقار.

 مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) أطنان بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 أطنان، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

وزارة التموين والتجارة الداخلية تم الانتهاء من المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة مبادرة حياة كريمة الحد من البطالة توفير السلع التموينية عدد المنافذ السلعية الثابتة مدير مشروع جمعيتي مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة

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