الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي.. ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلى أمام المصري

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي، تشكيل فريقه للقاء نظيرة المصري في الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز المحدد موعده السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالأسكندرية.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع:  محمد هاشم ومحمد.عمار ومحمد دسوقي وحمدي النقاز 

خط الوسط:  محمد حسن وصالح جمعة وعمر الساعي ومحمود الشبراوي 

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي وياو أنور 

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد حارسا ومعه محمد نصر وعصام صبحي وأحمد محسن وعماد حمدي ونادر فرج وحازم مرسي ومروان حمدي وباسم مرسي. 

واستبعد الجهاز الفني للإسماعيلي محمد فوزي وعبد الله جمال لحراسة المرمى إياد العسقلاني وكريم عرفات ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وعبد الله السعيد وبشار أشرف وحسن صابر لأسباب مختلفة.

وتحمل مباريات الإسماعيلى والمصري أهمية أخرى على المستوى الجماهيرى باعتبارها مباراة “ديربى” فى منطقة القناة، ما يصعب مهمة الفريقين داخل أرض الملعب .

ويواجه مسئولو الإسماعيلي مأزقا حرجًا للغاية بسبب إصرار إيهاب جلال   على تقديم استقالتة إذا حدثت أي نتيجة سلبية لفريقهم في مباراته أمام المصري البورسعيدي الليلة بإستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر للمسابقة المحلية 

وتحدث إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي مع نصر أبو الحسن رئيس النادي بصراحه مطلقه وأخبره أن صبره نفذ في ظل المشاكل الهائلة التي يتعرض وبالتحديد المالية وتأثيرها السلبي علي عمله في تحقيق حلمه بناء جيل جديد وأن الوقت حان للرحيل عن النادي، مؤكدًا أن الأوضاع داخل الفريق صعبة للغاية ولا تساعده على تحقيق المشروع الذى تولى إدارة الفريق من اجل مع بداية الموسم.

الاسماعيلى المصر ديربي الدوري الممتاز إقالة إيهاب جلال

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