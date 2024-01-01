لأول مرة.. تسجيل 3 مؤشرات جغرافية للمنتجات المصرية بمحافظة مطروح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقريرها السنوي الصادر اليوم الإثنين، عن بدء تسجيل أول ثلاثة مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كل المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

ودشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح.

أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية

وتأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذي قام يتنفيذة مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا "سيداري " بتمويل من الاتحاد الأوربي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الإيطالي بتكلفة تقديرية 300 إلف يورو.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ما يقرب من 50 مشروعًا يتم تنفيذه مع الجانب الإيطالي حاليًا بقيمة 250 مليون يورو، لافتًا إلى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية لتعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية .

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، أن لدينا ما يقرب 500 ألف علامة تجارية ونموذج صانعى منذ إنشاء المكتب المصرى للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحتى الآن، وأن الدكتور على المصيحلى، وزير التموين دائمًا ما يوجه بضبط الأسواق، وأن حماية المتطور والمنتج من تسجيل المنتجات كمؤشرات جغرافية للمنتجات والسلع المصرية سيزيد القيمة التصديرية لها.

وأضاف "عشماوى" أن هناك العديد من الدول التى سبقت فى تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع، مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال، وكذلك فى بعض الدول العربية مثل المغرب وتونس وأنه سيتم تسجيل منتجات جديدة أخرى بجانب ما تم الإعلان عنه الْيومَ من تسجيل 3 منتجات وهي التين والعنب البراني وزيت الزيتون لمحافظة مطروح.

وأشار "عشماوى" إلى أن الهدف من تسجيل المنتجات كمنشأ مصرى هو زيادة القيمة التصديرية لها بين سلع ومنتجات الدول الأخرى، وأنه تم البدء الْيَوْمَ فى تسجيل بعض المنتجات بمحافظة مطروح كمرحلة أولى ثم تسجيل منتجات أخرى فيما بعد الأمر الذى سيعزز القيمة التصديرية لهذه السلع فى حال تداولها فى الأسواق الخارجية

المؤشر الجغرافى أهم أدوات الحماية للمنتجات الطبيعية

ويعد المؤشر الجغرافى يعد من أدوات الحماية للمنتجات الطبيعية، وإبراز تميز وخصوصية المنتجات المرتبطة بموقع جغرافى محدد، حيث إنه علاقة تعطى لمنتج له خصائص فى متميزة مستمدة من منشأه الجغرافى أو منتج له سمعة جيدة مرتبطة بالمكان.

وتم عمل مشروع متكامل لتدريب المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتأهيل محاصيل التين والعنب والزيتون للحصول على المؤشر الجغرافى، وتم إصدار دليل لهذه الممارسات بعد اختبارها وتطبيقها فى 6 مزارع استرشادية.

وأكد مهندس جلال معوض، المدير الميداني للمشروع، إننا قمنا طوال سنتين ونصف السنة مدة تنفيذ المشروع ببناء القدرات المؤسسية لجمعية مطروح لتنمية الزراعات الصحراوية (مدد) على إدارة المشروعات المالية والإدارية وتوفير المعدات اللازمة لتحسين جودة الإنتاج والمشاركة فى المعارض المحلية والدولية لزيادة الفرص التسويقية. وتم استهداف توعيىة 300 مزارع بمطروح على كيفية تأهيلهم للوصول بمنتجاتهم للحصول على المؤشر الجغرافى لحماية منتجاتهم ومنحهم فرصًا تصديرية وتسويقية أكبر.