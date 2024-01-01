الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأول مرة.. تسجيل 3 مؤشرات جغرافية للمنتجات المصرية بمحافظة مطروح

الدكتور ابراهيم
الدكتور ابراهيم عشماوى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقريرها السنوي الصادر اليوم الإثنين، عن بدء تسجيل أول ثلاثة مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كل المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

ودشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح.

عشماوى: المخازن الاستراتيجية تساهم فى رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى

 

أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية 

وتأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية  وذلك فى  ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح   والذي قام يتنفيذة مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا "سيداري " بتمويل من الاتحاد الأوربي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الإيطالي  بتكلفة تقديرية 300 إلف يورو.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ما يقرب من 50 مشروعًا يتم تنفيذه مع الجانب الإيطالي حاليًا بقيمة 250 مليون يورو، لافتًا إلى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية لتعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية  .

txt

لجنة عليا بوزارة التموين لتطبيق منظومة زيادة الإتاحة ووضع الأسعار على السلع

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، أن لدينا ما يقرب 500 ألف علامة تجارية ونموذج صانعى منذ إنشاء المكتب المصرى للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحتى الآن، وأن الدكتور على المصيحلى، وزير التموين دائمًا ما يوجه بضبط الأسواق، وأن حماية المتطور والمنتج من تسجيل المنتجات كمؤشرات جغرافية  للمنتجات والسلع المصرية سيزيد القيمة التصديرية لها.

وأضاف "عشماوى" أن هناك العديد من الدول التى سبقت فى تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع، مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال، وكذلك فى بعض الدول العربية مثل المغرب وتونس وأنه سيتم تسجيل منتجات جديدة أخرى بجانب ما تم الإعلان عنه الْيومَ من تسجيل 3 منتجات وهي التين والعنب البراني وزيت الزيتون لمحافظة مطروح.  

وأشار "عشماوى" إلى أن الهدف من تسجيل المنتجات كمنشأ مصرى هو زيادة القيمة التصديرية لها بين سلع ومنتجات الدول الأخرى، وأنه تم  البدء الْيَوْمَ فى تسجيل بعض المنتجات بمحافظة مطروح كمرحلة أولى ثم تسجيل منتجات أخرى فيما بعد الأمر الذى سيعزز القيمة التصديرية لهذه السلع فى حال تداولها فى الأسواق الخارجية

المؤشر الجغرافى أهم  أدوات الحماية للمنتجات الطبيعية

ويعد المؤشر الجغرافى يعد من أدوات الحماية للمنتجات الطبيعية، وإبراز تميز وخصوصية المنتجات المرتبطة بموقع جغرافى محدد، حيث إنه علاقة تعطى لمنتج له خصائص  فى متميزة مستمدة من منشأه الجغرافى أو منتج له سمعة جيدة مرتبطة بالمكان.

وتم عمل مشروع متكامل لتدريب المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتأهيل محاصيل التين والعنب والزيتون للحصول على المؤشر الجغرافى، وتم إصدار دليل لهذه الممارسات بعد اختبارها وتطبيقها فى 6 مزارع استرشادية.

وأكد مهندس جلال معوض، المدير الميداني للمشروع، إننا قمنا طوال سنتين ونصف السنة مدة تنفيذ المشروع ببناء القدرات المؤسسية لجمعية مطروح لتنمية الزراعات الصحراوية (مدد) على إدارة المشروعات المالية والإدارية وتوفير المعدات اللازمة لتحسين جودة الإنتاج والمشاركة فى المعارض المحلية والدولية لزيادة الفرص التسويقية. وتم استهداف توعيىة 300 مزارع بمطروح على كيفية تأهيلهم للوصول بمنتجاتهم للحصول على المؤشر الجغرافى لحماية منتجاتهم ومنحهم فرصًا تصديرية  وتسويقية أكبر.

وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤشرات جغرافية مستوى الجمهورية محافظة مطروح علامات تجارية عالمية المنتجات المصرية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

عاجل.. تحذيرات من تسونامى جديد.. تحرك طارئ فى كوريا الجنوبية وروسيا

محمد صلاح يهدى ليفربول هدفين فى الانتصار على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة