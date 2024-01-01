الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرديسي: كوريا الشمالية تمتلك من المعدات النووية الحربية ما يمكنها المواجهة بقوة

المعدات النووية
المعدات النووية

قال الأستاذ طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن التحركات التي قامت بها الولايات المتحدة وتلك التدريبات التي قامت بها كوريا الجنوبية جعلت رئيس كوريا الشممالية يتجه نحو التهديد المباشر.

الخلافات الأمريكية الكورية 

وأكد البرديسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه التحركات الأمريكية كان هدفها استفزاز الجانب الكوري بصورة كبيرة، حيث يمكن القول أن رئيس كوريا الشمالية أراد الرد علىى التهديدات الأمريكية بالتعاون مع كوريا الجنوبية من خلال الحديث عن استخدام النووي.

وأضاف في حديثه، أن الدول الأوروبية تسوق لرئيس كوريا الشمالية أنه مختل عقليًا وقائد يتصرف كما تتصرف الآله، ولكن يمكن القول أن الشعب الكوري بالكامل ملتف حول هذا الرئيس، لذا الادعاءات الأوروبية  الآن أصبحت غير قادرة على فعل أس شيء يذكر.

كوريا الشمالية والنووي 

وتابع:" كوريا الشمالية تمتلك المعدات النووية التي تجعلها قادرة بشكل كبير على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وباقي  الدول العظمى في العالم، فما تمتلكه من أسلحة يمكنها من أن لا تخشى المواجهة على الإطلاق".

طارق البرديسي خبير علاقات دولية اكسترا نيوز الخلافات الكورية الأمريكية اكسترا اليوم

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